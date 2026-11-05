Свыше пяти километров трассы Брянск — Новозыбков — Трубчевск обновили по нацпроекту

2026, 05 ноября 15:41

Свыше пяти километров трассы Брянск — Новозыбков — Трубчевск обновили по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Выгоничском районе Брянской области в 2026 году отремонтировали трассу Брянск — Новозыбков — Трубчевск. Подрядчик обновил 5,3 километра дороги от поворота с трассы А‑240 до развилки на Мякишево.

Специалисты восстановили прикромочные лотки и водопропускные трубы. Некоторые участки выровняли щебнем. Старое покрытие сняли и использовали как компонент нового. На дорогу рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие. Также подрядчик восстановил барьерное ограждение.

В завершении ремонта на трассе установили дорожные знаки и нанесли разметку со светоотражающими элементами. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».