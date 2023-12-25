Брянский подрядчик получил штраф за неотремонтированный дом культуры

Суд оштрафовал подрядчика на 30 тысяч рублей за неотремонтированный в срок Дом культуры в брянском селе. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Суражского района выявили нарушение законодательства при реализации нацпроекта. Так, администрация заключила с индивидуальным предпринимателем мунконтракт на капитальный ремонт Душатинского сельского дома культуры. Деньги выделили в рамках национального проекта «Культура». Но в установленный срок подрядчик на ремонт не закончил. Договор с ним администрация расторгла.

Предпринимателя привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

Ремонт в здании ДК завершил другой подрядчик.