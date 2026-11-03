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Криминал

Суд в Брянске обязал дроппера из Новосибирска вернуть деньги обманутой пенсионерке

2026, 03 ноября 15:40
Суд в Брянске обязал дроппера из Новосибирска вернуть деньги обманутой пенсионерке
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Суд обязал дроппера из Новосибирска вернуть 900 тысяч рублей обманутой мошенниками пенсионерке из Брянска. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Сотрудники надзорного ведомства защитили права 68-летней жительницы областного центра. В мае 2024 года женщину обманули телефонные мошенники. По их указанию она перевела на неизвестные счета около шести миллионов рублей. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители выяснили, что 900 тысяч рублей попали на счёт 38-летнего жителя Новосибирска.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими денежными средствами. Высшая инстанция требования удовлетворила.

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