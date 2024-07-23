Брянский суд обязал соцотдел назначить выплату получившему увечье участнику СВО

Брянский суд обязал соцотдел назначить выплату участнику СВО, получившему тяжёлое увечье. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

В прокуратуру обратился участник специальной военной операции. Мужчина получил тяжелое увечье. Но отделом социальной защиты отказал ему в единовременной денежной выплате. Мужчина был временно зарегистрирован на территории Новозыбкова.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что ветеран СВО постоянно проживал и работал в Брянской области. Он ушёл служить по контракту из Брянска. Прокурор обратился с иском в суд с требованием признать право мужчины на получение региональной выплаты. Высшая инстанция его удовлетворила. Решение не вступило в законную силу.