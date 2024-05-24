Брянский суд признал недействительным факт отцовства

Суд признал недействительным факт установления отцовства гражданина Таджикистана и ребёнка из Карачевского района. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Карачевского района выявили факт фиктивного отцовства. За деньги жительница Карачевского района согласилась признать гражданина Таджикистана отцом своего ребёнка. Иностранец не планировал воспитывать мальчика. Он лишь хотел в упрощённом порядке получить разрешение на временное проживание в России.

Прокуратура направила в суд иск. Высшая инстанция признала недействительным факт установления отцовства. Решение не вступило в законную силу.