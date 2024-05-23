Брянский суд признал недействительными три полученных за взятки диплома

Брянский суд признал недействительными три диплома о высшем образования, полученных за взятки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомство выявило нарушения законодательства об образовании. Так, несколько студентов Брянского областного казачьего института технологий и управления не проходили преддипломную практику и итоговую аттестацию. Дипломы они получили за взятки руководству института.

Прокуратура обратилась в суд с исками о признании документов недействительными. Высшая инстанция удовлетворила три иска и потребовала уничтожить дипломы. Решения не вступили в законную силу.