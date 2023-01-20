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Брянскую семью признали многодетной после вмешательства прокуратуры

2023, 20 января 19:36 Разное
Брянскую семью признали многодетной после вмешательства прокуратуры
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Семью с тремя детьми в Севском районе признали многодетной только после вмешательства прокуратуры. 

Прокурору области Александру Войтовичу на личном приёме пожаловалась мать троих детей из Севского района. Женщина обратилась в Комплексный центр социального обслуживания населения для получения статуса многодетной, но её отказали.  

Прокурор признал решение чиновников незаконным. В адрес директора центра он внес представление.

После этого семье заявительницы был присвоен статус многодетной. Она получила удостоверение.

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