Брянскую семью признали многодетной после вмешательства прокуратуры

Семью с тремя детьми в Севском районе признали многодетной только после вмешательства прокуратуры.

Прокурору области Александру Войтовичу на личном приёме пожаловалась мать троих детей из Севского района. Женщина обратилась в Комплексный центр социального обслуживания населения для получения статуса многодетной, но её отказали.

Прокурор признал решение чиновников незаконным. В адрес директора центра он внес представление.

После этого семье заявительницы был присвоен статус многодетной. Она получила удостоверение.