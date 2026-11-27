Спортсмены из Брянска завоевала три медали на турнире по тяжёлой атлетике в Туле

2026, 27 ноября 16:41

Спортсмены из Брянска завоевала три медали на турнире по тяжёлой атлетике в Туле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Туле продолжается всероссийский турнир по тяжёлой атлетике «Серебряный гриф». В нём участвуют около 700 спортсменов из 36 регионов.

Воспитанники брянской спортшколы «Сталь» завоевали три медали. Первое место занял Николай Ратниекс. В весовой категории до 70 кг среди юношей до 17 лет он показал сумму двоеборья в 271 кило. Атлет выполнил норматив Мастера спорта России.

Серебряную медаль завоевала Арина Верещетина в весовой категории до 49 кг (U17). Она набрала в сумме двоеборья 130 кг.

Также второе место в весовой категории до 36 кг занял юный брянец Андрей Иванушкин Андрей с суммой двоеборья в 77 килограммов.