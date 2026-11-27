В Дубровке и Дятьково ограничат движение на переездах из-за ремонта

2026, 27 ноября 12:21

В Дубровке и Дятьково ограничат движение на переездах из-за ремонта на будущей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

На двух железнодорожных переездах в Брянской области ограничат движение автотранспорта 30 ноября и 1 декабря. Так, 9 до 17 часов специалисты будут проводить ремонт на станции Дубровка. Переезд на улице Ленина будет полностью закрыт для машин. Объезд предусмотрен через пути на улице Драгунского.

Кроме того, в эти дни специалисты будут работать на переезде на проспекте Доброславина в городе Дятьково. С 9 до 16 часов автомобили будут двигаться по одной полосе в реверсивном режиме.

Фото Московской железной дороги