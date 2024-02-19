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Бывшего председателя Брянского облисполкома похоронят в Москве

2024, 19 февраля 16:28 Разное
Бывшего председателя Брянского облисполкома похоронят в Москве
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Бывшего председателя Брянского облисполкома Виталий Сыроватко похоронят в Москве. Об этом сообщили в городской администрации. 

16 февраля ушёл из жизни государственный и общественный деятель Виталий Сыроватко. Ему было 83 года. 

Виталий Сыроватко начал трудовой путь мастером Армавирского завода испытательных машин. Неоднократно он занимал должности в государственных органах. После окончания аспирантуры он работал в аппарате ЦК КПСС, а затем стал секретарём Брянского обкома партии и председателем исполкома Брянского областного Совета народных депутатов. 

Виталия Сыроватко похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

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