Бывшего председателя Брянского облисполкома похоронят в Москве
Бывшего председателя Брянского облисполкома Виталий Сыроватко похоронят в Москве. Об этом сообщили в городской администрации.
16 февраля ушёл из жизни государственный и общественный деятель Виталий Сыроватко. Ему было 83 года.
Виталий Сыроватко начал трудовой путь мастером Армавирского завода испытательных машин. Неоднократно он занимал должности в государственных органах. После окончания аспирантуры он работал в аппарате ЦК КПСС, а затем стал секретарём Брянского обкома партии и председателем исполкома Брянского областного Совета народных депутатов.
Виталия Сыроватко похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.