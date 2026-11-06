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Общество

Стена – для художника

2026, 06 ноября 12:05
Стена – для художника
Источник фото

В Брянске ставят на муралы, а не только на запреты

В Брянске борются за чистоту фасадов сразу на двух фронтах – с самовольной рекламой и с незаконными надписями. По словам руководителя управления муниципального контроля Григория Садовского, о таких случаях чиновникам сообщает полиция. За первые шесть месяцев этого года управляющие компании по требованию города очистили от нелегальных рисунков и рекламы фасады 654 домов.

Параллельно в администрации решили не ограничиваться запретами. Там считают, что городу нужно качественное уличное искусство, ведь профессиональные муралы отбивают желание портить стены случайными надписями.

Для порядка с вывесками и щитами готовят единую цифровую платформу. На ней будут фиксировать нарушения и сроки их исправления, а ещё показывать удачные примеры оформления улиц. К работе подключат управление по строительству и развитию территории, Госжилинспекцию, муниципальный контроль и районные администрации.

Правила в Брянске действуют давно. После разъяснений и предписаний с 2019 года убрали около 1300 конструкций, а в прошлом году демонтировали 14 самовольных щитов. Однако бизнес не всегда торопится исправлять нарушения.

Источник – сайт АиФ-Брянск.

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