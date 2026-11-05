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Общество

Губернатор Брянской области посетил прусское офицерское казино и подарил наличник музею в Гусеве

2026, 05 ноября 11:33
Губернатор Брянской области посетил прусское офицерское казино и подарил наличник музею в Гусеве
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Губернатор Брянской области посетил прусское офицерское казино и подарил наличник музею в Гусеве. 

 

В начале недели брянская делегация во главе с губернатором Егором Ковальчуком посетила Калининградскую область. Во время визита руководство городов Брянска  и Гусева подписали побратимское соглашение. Также о сотрудничестве договорились Брянский государственный краеведческий музей и Гусевский историко-краеведческий музей им. А. М. Иванова. Егор Ковальчук  подарил учреждению культуры копию традиционного брянского наличника Злынковского района. Он станет первым экспонатом в будущей экспозиции, посвящённой брянской избе.

«Здание, в котором ныне располагается музей Гусева не простое, а со своей богатой историей. Здание было построено в 1895 году как казино для офицеров 8-го уланского полка. По сути, в современном понимании это был офицерский дом культуры для прусских военных. Однако, через два десятилетия, после поражения в Первой мировой войне и подписания Версальского мира полк был распущен, из казино убрали бильярд и рулетку и сюда въехали финансисты казначейства Гумбинненского округа», – рассказал главный редактор «Московского комсомольца в Брянске» Григорий Кожурин. 

Об послевоенной истории бывшего Гумбиннен и его связи с Брянской области читайте в материале «МК в Брянске».

 

Фото: музея города Гусева

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