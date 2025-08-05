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Директора мунпредприятия суд оштрафовал за нарушения эксплуатации полигона ТБО

2025, 05 августа 15:25 Разное
Директора мунпредприятия суд оштрафовал за нарушения эксплуатации полигона ТБО
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Директора мунпредприятия суд оштрафовал на 53 тысячи рублей за нарушения эксплуатации полигона ТБО. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянская природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе Суземского муниципального предприятия ЖКХ. Сотрудники не соблюдали правила эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов.

В установленные сроки предприятие не предоставляло достоверную информацию о состоянии окружающей среды и не вносило плату за негативное воздействие на окружающую среду. Нарушали сотрудники и технологическую схему складирования мусора на полигоне. Также на свалке захоранивали отходы с полезными компонентами, которые запрещено утилизировать таким образом.

Директора предприятия привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 53 тысячи рублей. Постановления не вступили в законную силу.

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