Директора мунпредприятия суд оштрафовал за нарушения эксплуатации полигона ТБО

Директора мунпредприятия суд оштрафовал на 53 тысячи рублей за нарушения эксплуатации полигона ТБО. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянская природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе Суземского муниципального предприятия ЖКХ. Сотрудники не соблюдали правила эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов.

В установленные сроки предприятие не предоставляло достоверную информацию о состоянии окружающей среды и не вносило плату за негативное воздействие на окружающую среду. Нарушали сотрудники и технологическую схему складирования мусора на полигоне. Также на свалке захоранивали отходы с полезными компонентами, которые запрещено утилизировать таким образом.

Директора предприятия привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 53 тысячи рублей. Постановления не вступили в законную силу.