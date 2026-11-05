Жителя Мглина обвиняют в хищении автомобиля у бывшей тёщи

2026, 05 ноября 13:32

Жителя Мглина обвиняют в хищении автомобиля у бывшей тёщи. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Мглинский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвиняют 36-летнего жителя Мглина.

По версии следователей, в апреле 2025 года мужчина решил зарегистрировать на свое имя автомобиль бывшей тёщи. Женщина ранее разрешила ему пользоваться машиной. Фигурант предоставил в ГИБДД поддельный договор купли-продажи транспортного средства. Ущерб превысил 370 тысяч рублей.

Машину правоохранители вернули законной владелице.