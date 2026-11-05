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Криминал

Жителя Мглина обвиняют в хищении автомобиля у бывшей тёщи

2026, 05 ноября 13:32
Жителя Мглина обвиняют в хищении автомобиля у бывшей тёщи
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Жителя Мглина обвиняют в хищении автомобиля у бывшей тёщи. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Мглинский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвиняют 36-летнего жителя Мглина. 

По версии следователей, в апреле 2025 года мужчина решил зарегистрировать на свое имя автомобиль бывшей тёщи. Женщина ранее разрешила ему пользоваться машиной. Фигурант предоставил в ГИБДД поддельный договор купли-продажи транспортного средства. Ущерб превысил 370 тысяч рублей.

Машину правоохранители вернули законной владелице.

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