Жителя Мглина обвиняют в хищении автомобиля у бывшей тёщи. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Мглинский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвиняют 36-летнего жителя Мглина.
По версии следователей, в апреле 2025 года мужчина решил зарегистрировать на свое имя автомобиль бывшей тёщи. Женщина ранее разрешила ему пользоваться машиной. Фигурант предоставил в ГИБДД поддельный договор купли-продажи транспортного средства. Ущерб превысил 370 тысяч рублей.
Машину правоохранители вернули законной владелице.