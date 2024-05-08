Фонд «Защитники Отечества» помог брянскому ветерану СВО получить жильё

Брянский филиал фонда «Защитники Отечества» помог ветерану СВО получить жильё и сделать протезы. Об это сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

К социальному координатору брянского филиала фонда «Защитники Отечества» Надежде Лемзе обратился участник специальной военной операции Владимир Храмцов. Мужчина в боях лишился ног. Он оказался без средств существования и в непригодном для жилья доме.

При помощи фонда Владимиру выделили двухкомнатную квартиру по соцнайму. Также бойцу сделали протезы, провели диспансеризацию и помогли получить удостоверение ветерана боевых действий.

«Было непросто, что уж скрывать. Но мне в первую очередь важен результат и удовлетворение от сделанного. И, конечно, благодарность ветерана. Ведь мы работаем для людей!» — подчеркнула Надежда Лемза.