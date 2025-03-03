Избившего до смерти жителя Челябинска брянца суд отправил в колонию

Брянца, избившего до смерти жителя Челябинска суд отправил в колонию на 8 лет. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о причинении смертельных травм. На скамье подсудимых оказался житель города Брянска.

25 сентября 2024 года в квартире дома №8 по проспекту Станке Димитрова фигурант с соучастником сильно избили жителя Челябинска. Обвиняемый вызвал на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи. Но потерпевший от полученных травм умер в больнице.

Суд приговорил виновного к восьми годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

Соучастник преступления отправился в зону СВО. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство, а затем приостановлено.