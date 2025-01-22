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Лжеоператор сотовой компании похитил деньги у брянца

2025, 22 января 19:33 Разное
Лжеоператор сотовой компании похитил деньги у брянца
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Лжеоператор сотовой компании похитил 78 тысяч рублей у брянца. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

На минувшей неделе в полицию Брянской области обратился мужчина. Ему на телефон позвонил мошенник, который представился работником оператора сотовой связи. Незнакомец сообщил о необходимости продлить договор обслуживания номера. Во время беседы злоумышленник получил доступ к банковскому счёту потерпевшего. Аферист списал оттуда 78 тысяч рублей.

По данному факту полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

 

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