Лжеоператор сотовой компании похитил деньги у брянца

Лжеоператор сотовой компании похитил 78 тысяч рублей у брянца. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию Брянской области обратился мужчина. Ему на телефон позвонил мошенник, который представился работником оператора сотовой связи. Незнакомец сообщил о необходимости продлить договор обслуживания номера. Во время беседы злоумышленник получил доступ к банковскому счёту потерпевшего. Аферист списал оттуда 78 тысяч рублей.

По данному факту полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.