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Общество

Брянская Ассоциация сестринского персонала вышла в финал премии «Всё для России: Сообщества»

2026, 06 ноября 10:18
Брянская Ассоциация сестринского персонала вышла в финал премии «Всё для России: Сообщества»
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Брянская Ассоциация сестринского персонала вышла в финал премии «Всё для России: Сообщества». Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Его Ковальчук.

 

3 ноября в Центральном исполкоме Народного фронта в Москве прошла церемония вручения премии «Всё для России: Сообщества».  Участие в ней приняли объединения, поддерживающие участников специальной военной операции и их семьи, а также молодёжные, женские, предпринимательские и профессиональные сообщества. 

На премию поступило около 300 заявок из 80 регионов. В финал вышли 92 организации.  

В номинации «Медицинские сообщества» финалистом стала Ассоциация сестринского персонала Брянской области. На церемонии регион представила медсестра Брянской городской больницы №2 Карина Пирогова.

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