Продавцов в Брянске привлекли к ответственности за незаконную продажу напитков школьникам. Об этом сообщили в региональном УМВД.
За один вечер стражи порядка в Брянске выявили сразу два нарушения запрета на продажу безалкогольных энергетических напитков и пива несовершеннолетним. Правоохранители побывали в торговых точках Володарского и Советского районов.
В первом случае 41-летняя кассир сетевого магазина продала подростку бутылку пива. Во втором магазине 54-летняя продавец реализовала школьнику энергетический напиток. В обоих случаях женщины не потребовали у покупателей документы, подтверждающие возраст.
На правонарушительниц полицейские составили административные протоколы. Женщинам грозят штрафы.