Продавцов в Брянске привлекли к ответственности за незаконную продажу напитков школьникам

2026, 05 ноября 09:09

Продавцов в Брянске привлекли к ответственности за незаконную продажу напитков школьникам. Об этом сообщили в региональном УМВД.

За один вечер стражи порядка в Брянске выявили сразу два нарушения запрета на продажу безалкогольных энергетических напитков и пива несовершеннолетним. Правоохранители побывали в торговых точках Володарского и Советского районов.

В первом случае 41-летняя кассир сетевого магазина продала подростку бутылку пива. Во втором магазине 54-летняя продавец реализовала школьнику энергетический напиток. В обоих случаях женщины не потребовали у покупателей документы, подтверждающие возраст.

На правонарушительниц полицейские составили административные протоколы. Женщинам грозят штрафы.