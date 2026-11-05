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Продавцов в Брянске привлекли к ответственности за незаконную продажу напитков школьникам

2026, 05 ноября 09:09
Продавцов в Брянске привлекли к ответственности за незаконную продажу напитков школьникам
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Продавцов в Брянске привлекли к ответственности за незаконную продажу напитков школьникам. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

За один вечер стражи порядка в Брянске выявили сразу два нарушения запрета на продажу безалкогольных энергетических напитков и пива несовершеннолетним. Правоохранители побывали в торговых точках Володарского и Советского районов. 

В первом случае 41-летняя кассир сетевого магазина продала подростку бутылку пива. Во втором магазине 54-летняя продавец реализовала школьнику энергетический напиток. В обоих случаях женщины не потребовали у покупателей документы, подтверждающие возраст.

На правонарушительниц полицейские составили административные протоколы. Женщинам грозят штрафы. 

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