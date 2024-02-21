Менеджера брянской фирмы ждёт суд за подбор рогатого скота за взятку
Менеджер брянской фирмы предстанет перед судом за подбор рогатого скота за два миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд рассмотрит дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере. В преступлении обвиняют 45-летнего бывшего менеджера фирмы. По версии правоохранителей, в июне-июле 2022 года мужчина незаконно получил от индивидуального предпринимателя более 1 млн 300 тысяч рублей за подбор и реализацию мелкого рогатого скота. А не позднее июня 2022 года за те же действия представитель другой организации заплатил фигуранту 830 тысяч рублей.
Преступления выявили сотрудниками отдела экономической безопасности брянского УМВД.
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