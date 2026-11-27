Кражу парфюмерии на 12 тысяч рублей раскрыли стражи порядка в Брянске

2026, 27 ноября 13:23

Кражу парфюмерии на 12 тысяч рублей из магазина раскрыли стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию с заявлением о краже обратился сотрудник магазина самообслуживания в Бежицком районе Брянска. Из торгового зала пропала парфюмерная продукция стоимостью почти 12 тысяч рублей. Момент кражи попал на записи камер видеонаблюдения.

В этот же день оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых в преступлении. 53-летняя жительница Брянска и её 52-летний приятель до этого момента закон не нарушали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».