Казачий центр в библиотеке: как Брянщина изучает свою историю

2026, 26 ноября 11:43

В Брянске казачья история живёт не только в музеях и на праздниках. С сентября 2024 года начал работу Региональный Центр истории и культуры казачества ГБУК «Брянская областная научная библиотека им. Ф.И. Тютчева». Его возглавляет Елена Юрьевна Купчиненко, заведующая научно-методическим отделом библиотеки.

Центр занимается просвещением и сохранением памяти: рассказывает о быте, традициях и истории казачества, укрепляет семейные и духовно-нравственные ценности, воспитывает гражданственность. Он также работает с казачьими обществами региона и координирует муниципальные библиотеки области. Работа идёт по Сводному плану, составленному в рамках Стратегии государственной политики в отношении российского казачества. На 2026 год в плане более 600 мероприятий.

С 2024 года центр вместе с Центральным казачьим войском проводит онлайн-диктант «Изучаем историю и культуру казачества». В вопросах много регионального материала. В 2026 году организована очная площадка для проведения Всероссийского «Казачьего диктанта».

С 2025 года ежегодно проходит межрегиональный круглый стол «Продвижение истории и культуры казачества. Библиотечные практики». В нем принимают участие библиотекари, сотрудники центров казачьей истории и культуры, представители казачьих обществ и патриотических организаций из Москвы, Луганской Народной Республики, Краснодарского края, Орловской, Калужской, Волгоградской, Ростовской областей и других регионов.

К Дню российского казачества в 2025 году прошла акция-фотообзор «Читаем книги о казачестве». В ней участвовали библиотекари, читатели и казаки из Брянской, Ростовской и Владимирской областей и Краснодарского края.

Совместно с библиотеками Пятигорска и Веселовского района Ростовской области центр провёл онлайн-акцию «О славе казачьей расскажем стихами» ко Дню памяти войсковой казачьей славы. Приняли участие 158 человек от 6 до 88 лет из Брянской, Ростовской областей и Ставропольского края.

Для муниципальных библиотек в 2026 году устроили конкурс «Лучшее мероприятие по популяризации культуры казачества на Брянщине». Работы оценивали и представители казачьих обществ региона.

В марте 2026 года по инициативе казаков общества «Русь» Брянского отдельского казачьего общества в центре открылся киноклуб. Там смотрят и обсуждают фильмы об истории и культуре казачества.

Отдельное направление называется «Герои не умирают». С 2024 года центр вместе с казачьими обществами и библиотеками собирает материалы о казаках, погибших в зоне СВО. В центре есть уголок памяти. Собираются папки о выпускниках Стародубского казачьего кадетского корпуса имени А. И. Тарасенко и о казаках, ставших Героями России. Сотрудники работают с семьями погибших и участников СВО. В библиотеках и школах проходят уроки памяти, а одноимённая передвижная выставка бывает в библиотеках, учебных заведениях и на патриотических площадках Брянска и области.

Подробности о работе центра можно узнать на сайте Брянской областной библиотеки. Анонсы и отчёты публикуются и в группе «Центр истории и культуры казачества» во «ВКонтакте».

Фото: Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева