Деревянный мост в Мглинском районе починили после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Мглинского района выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Нарекания вызвал деревянный мост через реку Воронуса около деревни Кокоты. Конструкция имела серьёзные повреждения. Движение по мосту было опасным как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Прокуратура внесла главе администрации Мглинского района представление. Чиновники организовали объезд опасного сооружения через деревню Цинка. Но чинить мост так и не стали.

Прокуратура обратиться с иском в суд, который удовлетворил требования о срочном ремонте. Лишь после этого мост привели в порядок.