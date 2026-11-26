Более 1200 вопросов поступило на прямую линию с брянским губернатором

2026, 26 ноября 12:46

Более 1200 вопросов поступило на прямую линию с брянским губернатором. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В четверг, 26 ноября, в 17 часов состоится прямая линия жителей с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком. С 16 ноября стартовал сбор обращений. Вопросы до 19 часов принимают по телефонам колл-центра 8-991-214-27-02 и 8 (4832) 77-27-02, по электронной почте voprosglave@bryanskobl.ru, через Госуслуги, соцсети и площадки «Открытого микрофона».

За 10 дней поступило более 1200 обращений. Жителей волнуют безопасность, ЖКХ, состояние дорог, социальная поддержка, здравоохранение и работа общественного транспорта.

Накануне Егор Ковальчук посетил колл-центр. Звонки там принимают волонтёры — студенты брянских вузов и колледжей.

«Все обращения уже взяты на контроль, по каждому будет организована работа профильных служб и все обратившиеся получат ответ», — подчеркнул губернатор.

Прямой эфир покажут на странице губернатора во «ВКонтакте», на телеканалах «Брянская губерния», «Брянск24» и ОТР.