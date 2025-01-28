На роднике в Брянске появились лавочка и вешалка
На роднике «Белый колодец» в Брянске появились лавочка и вешалка. Об этом сообщили в городской администрации.
Специалисты МУП «Жилспецсервис» занялись благоустройством родника «Белый колодец» Брянске. Привести в порядок памятник природы поручил глава Советского района Денис Семёнов.
В первую очередь рабочие убрали мусор на прилегающей территории и почистили металлический желоб, ведущий от выхода родника из склона к купальне. Также специалисты спилили старые деревья. Внутри купальни повесили вешалку и поставили лавочку.
А наступающей весной в купальни заменят крышу, покрасят стены и сделают освещение.
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