На роднике в Брянске появились лавочка и вешалка

На роднике «Белый колодец» в Брянске появились лавочка и вешалка. Об этом сообщили в городской администрации.

Специалисты МУП «Жилспецсервис» занялись благоустройством родника «Белый колодец» Брянске. Привести в порядок памятник природы поручил глава Советского района Денис Семёнов.

В первую очередь рабочие убрали мусор на прилегающей территории и почистили металлический желоб, ведущий от выхода родника из склона к купальне. Также специалисты спилили старые деревья. Внутри купальни повесили вешалку и поставили лавочку.

А наступающей весной в купальни заменят крышу, покрасят стены и сделают освещение.