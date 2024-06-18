Напавший на полицейского брянец получил условный срок

Житель Клетнянского района, ударивший табуреткой полицейского, получил условный срок. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о применение насилия к сотруднику полиции. На скамье подсудимых оказался 23-летний житель Клетнянского района.

Вечером 17 января 2024 года в дом 45 на улице Красных Партизан в посёлке Клетня прибыл наряд полиции. Пьяный фигурант напал на стражей порядка и ударил одного из них табуреткой в грудь. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы. В законную силу решение не вступило.