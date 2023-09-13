Руководителя брянской фабрики оштрафовали за трудоустройство пристава

Директора брянской фабрики оштрафовали на 20 тысяч рублей за трудоустройство судебного пристава.

Прокуратура Дубровского района проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции. Нарушения сотрудники надзорного ведомства выявили в работе Дубровской швейной фабрики.

Оказалось, что директор организации в ноябре 2022 года принял на работу бывшего сотрудника Федеральной службы судебных приставов. При этом в нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» руководитель не уведомил последнее место службы нового сотрудника в 10-дневный срок.

Работодателя привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.