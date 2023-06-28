Семь нелегалов выдворят из Брянской области

Семь нелегальных мигрантов выдворят из страны с территории Брянской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянские правоохранители неделю проводили операцию «Нелегал – 2023». Они осуществили около 1000 проверочных мероприятий. Полицейские выявиои 128 административных правонарушений в сфере миграции. Большинство связаны с нарушением правил выезда, въезда и пребывания на территории России. На нарушителей наложили штрафов на сумму свыше 240 тысяч рублей.

Двум иностранцам запретят въезд в России. Ещё семь нелегалов выдворят за пределы страны с территории региона.

Также возбуждено три уголовных дела о фиктивной постановке на учет мигрантов. Кроме того, стражи порядка нашли иностранца, находившегося в межгосударственном розыске