Суд лишил водительских прав состоящего на учете у нарколога брянца

Суд лишил водительских прав жителя Дятьково, состоящего на учете у нарколога. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Так, 46-летний житель Дятьково состоит на диспансерном наблюдении у врача-нарколога. У мужчины есть медицинские противопоказания для управления транспортом. При этом у него есть действующее водительское удостоверение категории «В, В1, М».

Прокурор обратился с иском в суд. Высшая инстанции приняла решение о прекращении действия водительских прав.