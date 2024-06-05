Суд лишил водительских прав состоящего на учёте у нарколога брянца

Суд лишил водительских прав жителя Клинцов, состоящего на учёте у нарколога. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушение законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Так, 42-летний житель Клинцов с 2010 года состоит на диспансерном учете у врача-нарколога. У мужчины есть медицинские противопоказания для управления транспортными средствами. При этом у него есть действующее водительское удостоверение.

Прокурор обратился в суд с иском об аннулировании прав. Высшая инстанция требование удовлетворила. Ответчик обжаловал это решение, но Брянский областной суд апелляцию отклонил. Действие права на управление транспортными средствами было прекращено.