Суд взыскал полмиллиона рублей с брянского предприятия в пользу пострадавшего ребёнка

Суд взыскал полмиллиона рублей с брянского предприятия в пользу девятилетнего мальчика, провалившегося в дыру в игровом комплексе и получившего тяжёлые травмы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства города Клинцы обратились в суд с иском к муниципальному унитарному предприятию о компенсации морального вреда. Так, 6 октября 2022 года девятилетний мальчик на игровом комплексе на площади Свободы не заметил отсутствия части пола и провалился в дыру. При падении ребёнок получил тяжёлые травмы.

По материалам проверки возбудили уголовное дело. Суд признал виновным в халатности главный инженер местного муниципального унитарного предприятия.

Прокуратура также потребовала компенсировать морально-нравственные переживания мальчика. Суд обязал предприятие выплатить родителям ребенка 500 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.