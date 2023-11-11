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В брянской школе математику вели учителя истории и физкультуры

2023, 11 ноября 09:32 Разное
В брянской школе математику вели учителя истории и физкультуры
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В школе №43 Брянска уроки математики вели педагоги по истории, географии и физкультуры. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

В надзорное ведомство на нарушение прав учеников школы № 43 Брянска пожаловались родители. Правоохранители выяснили, что с 2021 года в некоторых классов среднего звена математику детям преподавали учителя начальных классов, биологии, географии, истории, физкультуры. А в 2022-2023 учебном году образовательная программа по математике детям была дана не полностью из-за сокращения учебных часов. 

Главе Брянской городской администрации прокуратура внесла представление. А на директора  возбудили дела об административных правонарушениях по двум статьям. 

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