В брянской школе математику вели учителя истории и физкультуры

В школе №43 Брянска уроки математики вели педагоги по истории, географии и физкультуры. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство на нарушение прав учеников школы № 43 Брянска пожаловались родители. Правоохранители выяснили, что с 2021 года в некоторых классов среднего звена математику детям преподавали учителя начальных классов, биологии, географии, истории, физкультуры. А в 2022-2023 учебном году образовательная программа по математике детям была дана не полностью из-за сокращения учебных часов.

Главе Брянской городской администрации прокуратура внесла представление. А на директора возбудили дела об административных правонарушениях по двум статьям.