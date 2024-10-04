Ветераны СВО пообщались с брянской молодёжью. Об этом рассказали в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» помогает ветеранам спецоперации. Военнослужащие в свою очередь активно участвуют в общественной жизни.

Так, в лицее № 1 ветеран боевых действий и участника СВО Олег Куликов встретился со школьниками. Он рассказал ребятам о службе. Они обсудили важность защиты Родины и взаимопомощи в трудные времена.

А ветеран Иван Цырульников пришёл в кооперативный техникум. Студентам первого курса он рассказал о службе в составе ЧВК «Вагнер». Молодежь также интересовала мотивация Ивана участвовать в СВО.