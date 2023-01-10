Виды режима изменятся в двух брянских колониях

В двух колониях Брянской области изменят виды режима до 20 января. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН.

Приказом Минюста России в конце прошлого года в структуре службы исполнения наказаний Брянской области проводят изменения. Так, исправительная колония №5 в городе Стародубе поменяла режим со строгого на общий. А колония №6 в городе Клинцы наоборот стала учреждением со строгим режимом отбывания наказания.

До 20 января осужденных переведут из исправительных колоний. В этот период не будут работать комнаты для свиданий с родственниками. Также в колониях не будут принимать посылки. Встречи и прием передач возобновят с 21 января.