Виды режима изменятся в двух брянских колониях
В двух колониях Брянской области изменят виды режима до 20 января. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН.
Приказом Минюста России в конце прошлого года в структуре службы исполнения наказаний Брянской области проводят изменения. Так, исправительная колония №5 в городе Стародубе поменяла режим со строгого на общий. А колония №6 в городе Клинцы наоборот стала учреждением со строгим режимом отбывания наказания.
До 20 января осужденных переведут из исправительных колоний. В этот период не будут работать комнаты для свиданий с родственниками. Также в колониях не будут принимать посылки. Встречи и прием передач возобновят с 21 января.
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