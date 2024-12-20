Водителю «Газели» грозит штраф за несанкционированную выгрузку мусора на контейнерной площадке. Об этом сообщили в городской администрации.

Несанкционированную выгрузку мусора на контейнерную площадку возле дома №80 по улице Фрунзе в Советском районе Брянска засняла жительница. В соцсетях она поинтересовалась почему она должна платить за вывоз своего бытового мусора, а заодно и предприимчивого водителя.

В Советской районной администрации оперативно отреагировали на обращение женщины. Действия мужчин квалифицировали как загрязнение города бытовыми и промышленными отходами. Им грозит штраф от 1 000 до 250 тысяч рублей. Вердикт вынесет административная комиссия района. Чиновники устанавливают личность водителя.