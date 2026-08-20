Жительницу Брянска суд отправил в колонию за нападение с ножом на соседа

2026, 20 августа 16:29

Жительницу Брянска суд отправил в колонию за нападение с ножом на соседа. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района Брянска вынес приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказалась 36-летняя местная жительница.

Вечером 6 июня 2026 года женщина у себя дома распивала спиртные напитки вместе с соседом. Произошла ссора. Фигурантка ударила мужчину ножом в грудь. Потерпевшего спасли врачи. Его здоровью был причинён тяжкий вред.

Суд приговорил виновную к трём с половиной годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.