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Жительницу Брянска суд отправил в колонию за нападение с ножом на соседа

2026, 20 августа 16:29
Жительницу Брянска суд отправил в колонию за нападение с ножом на соседа
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Жительницу Брянска суд отправил в колонию за нападение с ножом на соседа. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Фокинского района Брянска вынес приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказалась 36-летняя местная жительница.

Вечером 6 июня 2026 года женщина у себя дома распивала спиртные напитки вместе с соседом. Произошла ссора. Фигурантка ударила мужчину ножом в грудь. Потерпевшего спасли врачи. Его здоровью был причинён тяжкий вред.

Суд приговорил виновную к трём с половиной годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.

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