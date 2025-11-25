Сейчас в Брянске +18 О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Хирург-революционер: как Пирогов создал основы современной медицины

2025, 25 ноября 16:54
Источник фото

215 лет назад, 25 ноября, родился Николай Пирогов — человек, который показал миру, как должна работать медицина в экстремальных условиях.

 

«Николай Пирогов являлся выдающимся медиком и человеком с огромным сердцем. Его новаторство проявилось в революционном применении анестезии во время боевых действий, что кардинально изменило подходы к полевой хирургии. Вместе с великой княгиней Еленой Павловной он организовал Крестовоздвиженскую общину сестёр милосердия — первую в России профессиональную службу медицинских сестёр. Впоследствии именно эта организация заложила фундамент для создания Российского Красного Креста», — отмечает Дмитрий Корнилов*, представитель брянского отделения РКК.

Середина XIX века, Крымская война. Солдаты умирают не столько от ран, сколько от болевого шока. И вот на поле боя появляется хирург с эфирным наркозом — первый в истории, кто решился на такой шаг. Безумство? Возможно. Но именно это безумство спасло тысячи жизней.

Пирогов пошёл дальше простого новаторства в операционной. Он понял: одними руками хирурга человеческие страдания не победить. Нужна система. Так появилась Крестовоздвиженская община сестёр милосердия — революция, которая изменила представление о женском труде в медицине.

Николай Иванович создал систему сортировки раненых, ввёл материальное поощрение для медперсонала, даже пенсии придумал. В 1867 году его деятельность легла в основу будущего Российского общества Красного Креста.

После военных кампаний Пирогов не остановился — боролся за образовательные реформы, создал бесплатную аптеку, своим крестьянам землю раздал.

Идеи Пирогова живут и сейчас — системность, профессионализм, гуманность. Всё, что составляет основу работы Красного Креста, берёт начало в его новаторских решениях».

 

