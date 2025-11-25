215 лет назад, 25 ноября, родился Николай Пирогов — человек, который показал миру, как должна работать медицина в экстремальных условиях.
«Николай Пирогов являлся выдающимся медиком и человеком с огромным сердцем. Его новаторство проявилось в революционном применении анестезии во время боевых действий, что кардинально изменило подходы к полевой хирургии. Вместе с великой княгиней Еленой Павловной он организовал Крестовоздвиженскую общину сестёр милосердия — первую в России профессиональную службу медицинских сестёр. Впоследствии именно эта организация заложила фундамент для создания Российского Красного Креста», — отмечает Дмитрий Корнилов*, представитель брянского отделения РКК.
Середина XIX века, Крымская война. Солдаты умирают не столько от ран, сколько от болевого шока. И вот на поле боя появляется хирург с эфирным наркозом — первый в истории, кто решился на такой шаг. Безумство? Возможно. Но именно это безумство спасло тысячи жизней.
Пирогов пошёл дальше простого новаторства в операционной. Он понял: одними руками хирурга человеческие страдания не победить. Нужна система. Так появилась Крестовоздвиженская община сестёр милосердия — революция, которая изменила представление о женском труде в медицине.
Николай Иванович создал систему сортировки раненых, ввёл материальное поощрение для медперсонала, даже пенсии придумал. В 1867 году его деятельность легла в основу будущего Российского общества Красного Креста.
После военных кампаний Пирогов не остановился — боролся за образовательные реформы, создал бесплатную аптеку, своим крестьянам землю раздал.
Идеи Пирогова живут и сейчас — системность, профессионализм, гуманность. Всё, что составляет основу работы Красного Креста, берёт начало в его новаторских решениях».
