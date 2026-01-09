МЖД принесла пассажирам извинения за задержку поезда Брянск-Москва

2026, 09 января 15:35

В пятницу, 9 января, в 08:15 в связи с неблагоприятными погодными условиями на станции Сухиничи-Главные совершил вынужденную остановку пассажирский поезд 738 Брянск — Москва. В 9:35 поезд продолжил движение по маршруту, сообщили в МЖД.

Отклонение от графика составило более часа. Во время ожидания отправки поезда в вагонах сохранялся комфортный температурный режим.

На движение других поездов ситуация не повлияла.

Московская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры по сокращению времени задержки поезда.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный.