Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

МЖД принесла пассажирам извинения за задержку поезда Брянск-Москва

2026, 09 января 15:35
МЖД принесла пассажирам извинения за задержку поезда Брянск-Москва
Источник фото

В пятницу, 9 января, в 08:15 в связи с неблагоприятными погодными условиями на станции Сухиничи-Главные совершил вынужденную остановку пассажирский поезд 738 Брянск — Москва. В 9:35 поезд продолжил движение по маршруту, сообщили в МЖД.

Отклонение от графика составило более часа. Во время ожидания отправки поезда в вагонах сохранялся комфортный температурный режим.

На движение других поездов ситуация не повлияла.

Московская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры по сокращению времени задержки поезда.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный.

Метки:

Читайте также

Две женщины пострадали в ДТП на брянской трассе
09 января 14:48
Две женщины пострадали в ДТП на брянской трассе
589 единиц коммунальной техники работают на брянских дорогах
09 января 12:33
589 единиц коммунальной техники работают на брянских дорогах
Первых новосёлов нового ЖК в Журиничах навестил помощник Президента РФ
08 января 15:52
Первых новосёлов нового ЖК в Журиничах навестил помощник Президента РФ

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13819) брянск (6723) ДТП (2654) ГИБДД (2174) прокуратура (1999) уголовное дело (1947) суд (1777) Александр Богомаз (1775) авария (1625) мчс (1448) коронавирус (1272) умвд (1005)