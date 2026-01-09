Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
В шести муниципальных образованиях Брянщины пропало электричество из-за непогоды

2026, 09 января 16:44
В шести муниципальных образованиях Брянщины пропало электричество из-за непогоды. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

 

Прошедший минувшей ночью ледяной дождь не только усложнил обстановку на дорогах Брянской области. Стихия стала причиной аварий на электросетях. Электроснабжение пропало в шести муниципальных образованиях региона. Восстановительными работами занимаются 329 человек и 103 единицы техники в составе 69 бригад.

На 16 часов 29 минут 9 января свыше 60% потребителей получили важный ресурс.

«Подключены резервные источники питания, которые мы закупили на средства, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Генераторы находятся в распоряжении «Брянсккоммунэнерго» и муниципалитетов», — подчеркнул Александр Богомаз.

Специалисты «Брянскэнерго» будут работать круглосуточно до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.

