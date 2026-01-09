Две женщины пострадали в ДТП на брянской трассе

Две женщины пострадали в ДТП на брянской трассе в Карачевском районе накануне днём. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Днём 8 января на 91-м километре автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» в Карачевском районе произошла авария. 53-летний водитель не справился с управлением автомобиля Volkswagen Transporter. Микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ 21213».

47-летняя пассажирка с травмами попала в больницу. 65-летней женщине из отечественной легковушки госпитализация не потребовалась.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники полиции.