Хотылёво — это археологическая машина времени под открытым небом. За одну прогулку здесь можно пройти путь от неандертальцев (100 тысяч лет назад) до древнерусских земледельцев. И вот новая «остановка» в этом путешествии — каменная печь XIII века.
Находка случилась в самой обычной мусорной яме, которую копали современные жители. Но археологи сразу поняли ценность: полуземлянка с печкой — это цельная картина оседлого средневекового быта, когда люди обустраивались всерьёз и надолго.
Летом раскопки продолжат петербургские специалисты из Эрмитажа — они изучают соседнюю стоянку кроманьонцев возрастом 20 тысяч лет. А брянские учёные займутся домонгольским жилищем: планируют создать 3D-модель и воссоздать полную картину быта того времени.
По сути, перед нами уникальная возможность заглянуть в дом русского человека эпохи до монгольского нашествия.
Фото предоставил Дмитрий Петюшко