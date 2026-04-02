Машина времени на берегу Десны: в Хотылёво нашли печь эпохи домонгольской Руси

2026, 02 апреля 16:41
Хотылёво — это археологическая машина времени под открытым небом. За одну прогулку здесь можно пройти путь от неандертальцев (100 тысяч лет назад) до древнерусских земледельцев. И вот новая «остановка» в этом путешествии — каменная печь XIII века.

 Находка случилась в самой обычной мусорной яме, которую копали современные жители. Но археологи сразу поняли ценность: полуземлянка с печкой — это цельная картина оседлого средневекового быта, когда люди обустраивались всерьёз и надолго.

Летом раскопки продолжат петербургские специалисты из Эрмитажа — они изучают соседнюю стоянку кроманьонцев возрастом 20 тысяч лет. А брянские учёные займутся домонгольским жилищем: планируют создать 3D-модель и воссоздать полную картину быта того времени.

По сути, перед нами уникальная возможность заглянуть в дом русского человека эпохи до монгольского нашествия.

Источник – сайт АиФ-Брянск

Фото предоставил Дмитрий Петюшко

Читайте также

