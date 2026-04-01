2026, 01 апреля 16:19

Жителя Карачев ждёт суд за жестокое убийство сожительницы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Карачевский районный суд рассмотрит уголовное дело о жестоком убийстве женщины. Приговор выслушает 46-летний житель города Карачева.

По версии следствия, трагедия произошла ночью 22 февраля 2026 года в квартире по улице Дзержинского в Карачеве. Пьяный фигурант жестоко избил свою сожительницу. Затем он вытащил её из квартиры и оставил на лестничной площадке. Соседи вызвали пострадавшей скорую помощь. 45-летняя женщина умерла в больнице от полученных травм.