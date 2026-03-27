Девять километров трассы Сновское – Рогов – Вербовка отремонтирую по нацпроекту

2026, 27 марта 14:41

Девять километров трассы Сновское – Рогов – Вербовка отремонтирую по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса Сновское – Рогов – Вербовка в Новозыбковском городском округе. подрядная организация ООО «Брянскремавтодор» обновит девять километров дороги.

Работы стартовали ещё в прошлом году. Специалисты успели полностью уложить выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия.

Подрядчик также обновит остановочные и посадочные площадки, освещение, установит дорожные знаки и нанесёт разметку. Ремонт завершится в 2026 году.