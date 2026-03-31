Сотрудницы почты в Жуковском районе предотвратили мошенничество

2026, 31 марта 16:32
Сотрудницы почты в Жуковском районе предотвратили мошенничество. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. 

 

В феврале 2026 года в почтовое отделение в селе Ржаница Жуковского района пришла пожилая женщина. 68-летняя местная жительница намеревалась перевести свои сбережения неизвестным. Сотрудницы почты  Елена Андрианова, Ирина Симонова и Ирина Фролова поняли, что пенсионерка находится под влиянием телефонных мошенников. Они не дали женщине совершить необдуманный поступок и вызвали полицию.

На заседании Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Брянской области прокурор региона Владимир Мосин объявил бдительным сотрудница почты благодарность. Он оценил вклад женщин в профилактику киберпреступности и защиту прав граждан.

«Уверен, что подобный пример добросовестного исполнения служебных обязанностей и человеческого участия заслуживает поощрения и служит образцом для подражания», – подчеркнул прокурор. 

