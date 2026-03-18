Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Культура

Юные брянские мастерицы победили на всероссийском конкурсе

2026, 18 марта 12:26
Источник фото

Юные брянские мастерицы победили на всероссийском конкурсе. Об этом рассказали в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

 

Воспитанницы объединения «Основы ткачества» детской фольклорной школы «Калинушка» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина приняли участие во всероссийском конкурсе изобразительного искусства, ДПТ и авторской фотографии «Палитра весны». Первое место в номинации «Декоративно-прикладное творчество» с работой «Майское солнышко» заняла Виталина Пафнутьева. В той же номинации работу «Предчувствие весны» представила брянская мастерица Милослава Егупова. Она также заняла первое место.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Международный гроссмейстер провёл мастер-класс в Брянске
18 марта 13:24
Международный гроссмейстер провёл мастер-класс в Брянске
В Брянске полицейские раскрыли кражу 75 тысяч рублей из магазина
18 марта 12:52
В Брянске полицейские раскрыли кражу 75 тысяч рублей из магазина
Юные брянские гимнастки завоевали пять Гран-при международного конкурса
18 марта 11:44
Юные брянские гимнастки завоевали пять Гран-при международного конкурса

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14523) брянск (6856) ДТП (2700) ГИБДД (2237) прокуратура (2051) уголовное дело (2015) Александр Богомаз (1900) суд (1786) авария (1646) мчс (1506) коронавирус (1272) умвд (1045)