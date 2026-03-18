2026, 18 марта 12:26

Юные брянские мастерицы победили на всероссийском конкурсе. Об этом рассказали в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

Воспитанницы объединения «Основы ткачества» детской фольклорной школы «Калинушка» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина приняли участие во всероссийском конкурсе изобразительного искусства, ДПТ и авторской фотографии «Палитра весны». Первое место в номинации «Декоративно-прикладное творчество» с работой «Майское солнышко» заняла Виталина Пафнутьева. В той же номинации работу «Предчувствие весны» представила брянская мастерица Милослава Егупова. Она также заняла первое место.