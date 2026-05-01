Уголовное дело возбудили полицейские в Брянске за повторное пьяное вождение

2026, 01 мая 09:18
Уголовное дело возбудили полицейские в Брянске за повторное пьяное вождение в течении месяца. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

Вечером 28 апреля на улице Чайковского в Брянске сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль Nissan Primera. При проверке документов инспекторы выявили у водителя внешние признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование подтвердило нетрезвое состояние.

Стражи порядка выяснили, что 47-летний житель Дятьковского района по решению суда менее чем две недели назад уже был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное нарушение закона. На водителя возбудили уголовное дело.

