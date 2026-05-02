77 БпЛА уничтожили военные ночью над Брянщиной. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
Минувшей ночью Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. Воздушную границу региона нарушили 77 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно–огневые группы бригады «БАРС – Брянск» и спецподразделения Росгвардии.
«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — уточнил губернатор Александр Богомаз.