731 молодая семья Брянщины улучшила жилищные условия при господдержке почти на 620 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В областном правительстве на совещание под председательством губернатора Александра Богомаза обсудили обеспечение жильем молодых семей по госпрограмме «Социальная и демографическая политика Брянской области». Участвуют в ней семьи, в которой возраст каждого из супругов или одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет. Социальную выплату они могут использовать для покупки квартиры или дома, для оплаты строительства жилого дома, для уплаты первоначального взноса или погашении ипотеки.

На 1 июня 2024 года в программу входят 825 молодых семей, из которых 66 — многодетные. За восемь лет 731 семья улучшила свои жилищные условия на почти 620 млн рублей. В будущем году на реализацию программы запланировано 88,64 млн рублей из федерального, областного и местных бюджетов. Выплаты получат 50 семей, в том числе 36 многодетных.