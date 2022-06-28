Белорусы начали строить 16-этажку в старом аэропорту в Брянске

Первый камень в основании дома заложили в марте.
В Брянске началось строительство многоквартирного 16-этажного дома по улице Олега Строкина в районе старого аэропорта. Дом в рамках масштабного инвестиционного проекта строит белорусское предприятие.
«Самое главное – это наш совместный социальный проект, потому что современные уютные квартиры здесь получат дети-сироты, врачи, тренеры. Первый камень в основание дома мы заложили вместе с председателем Гомельского облисполкома Иваном Ивановичем Крупко в марте, в канун Дня единения народов России и Беларуси», – сообщил губернатор Александр Богомаз.
Подготовительные работы на участке завершены, строители приступили к возведению свайного фундамента. Забиты пробные сваи, чтобы определить нагрузку. После получения разрешения проектного института с 10 июля закипит работа, рассказал брянский губернатор.
27.06.2022 10:27
Капитальный ремонт пути начался на участке Милохово-Кардымово в Смоленской области
В Смоленской области на участке Милохово-Кардымово главного хода начался капитальный ремонт пути. Железнодорожники проведут полный цикл работ по капитальному ремонту пути: очистка и подсыпка щебеночного балласта, демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладка новой, выправка пути, укладка и сварка бесстыкового пути. Для этого подготовлены необходимые материалы – 18 тыс. кубометров щебня, 13 пар рельсовых плетей длиной
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С ветерком на велосипедах
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В режиме отмены
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В конце сезона
В регионе подвели итоги прошедшего отопительного периода. Минувший отопительный сезон на Смоленщине получился самым длительным за последние 5 лет. Его продолжительность составила 232 дня, что почти на 3 недели больше среднего значения. Насколько гладко прошёл этот период, много ли было аварий в системе теплоснабжения и как ведётся подготовка сетей и котельных к работе будущей зимой?