Белорусы начали строить 16-этажку в старом аэропорту в Брянске

Первый камень в основании дома заложили в марте.

В Брянске началось строительство многоквартирного 16-этажного дома по улице Олега Строкина в районе старого аэропорта. Дом в рамках масштабного инвестиционного проекта строит белорусское предприятие.

«Самое главное – это наш совместный социальный проект, потому что современные уютные квартиры здесь получат дети-сироты, врачи, тренеры. Первый камень в основание дома мы заложили вместе с председателем Гомельского облисполкома Иваном Ивановичем Крупко в марте, в канун Дня единения народов России и Беларуси», – сообщил губернатор Александр Богомаз.

Подготовительные работы на участке завершены, строители приступили к возведению свайного фундамента. Забиты пробные сваи, чтобы определить нагрузку. После получения разрешения проектного института с 10 июля закипит работа, рассказал брянский губернатор.