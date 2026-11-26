Аренду квартир компенсируют переехавшим из приграничья в Брянск жителям

2026, 26 ноября 19:24

Аренду квартир компенсируют переехавшим из приграничья в Брянск жителям. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук на прямой линии.

На прямую линию губернатора Егора Ковальчука обратились жители приграничных районов. Из-за оперативной обстановки многие переехали в Брянск и другие города, где снимают жильё. Жители спросили о возможной компенсации стоимости аренды.

«В Брянской областной Думе совместно с нашими финансовыми органами и органами соцзащиты происходит конкретная проработка. Я обратился на федеральный уровень за соответствующими финансовыми средствами», – отметил Егор Ковальчук.

Глава региона добавил, что предварительно до 20 тысяч рублей смогут вернуть граждане. До 40 тысяч рублей предусмотрена компенсация для многодетных семей.